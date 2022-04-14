3.73 BYN
В Беларуси к 2025 году увеличат уровень вовлечения отходов до 64 %
Не стать заложником проблемы мусорного накопления поможет эффективность его переработки. По итогам прошлого года уровень использования отходов составил 29 %. К концу пятилетки планируют довести показатель до 64 %. В этом поможет строительство новых объектов, в частности, шестнадцати заводов по сортировке и переработке мусора.
В бытовых отходах содержится примерно треть вторичных ресурсов - стекла, бумаги, пластика и старой бытовой техники, из которых можно получить сырье для производства новых вещей.
Для экономики эффективная переработка отходов может стать стратегическим направлением и вкладом в экологию. Подробности у Алины Лаппо (видео).