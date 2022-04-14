В Беларуси к 2025 году увеличат уровень вовлечения отходов до 64 %

Не стать заложником проблемы мусорного накопления поможет эффективность его переработки. По итогам прошлого года уровень использования отходов составил 29 %. К концу пятилетки планируют довести показатель до 64 %. В этом поможет строительство новых объектов, в частности, шестнадцати заводов по сортировке и переработке мусора.