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В Беларуси к концу недели ожидается до минус 25

Серьезное похолодание идет и в Беларусь. К концу недели в стране ожидается до минус 25. Еще завтра и послезавтра прогнозируется небольшой снег, метель и до минус 5-7. А уже с четверга столбик термометра начнет стремительно опускаться.

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