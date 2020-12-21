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В Беларуси к концу недели похолодает

Непогода из Британии затронет и Беларусь. Циклон "Грета" несет осадки. Ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер, на дорогах гололедица. Ночью до минус 5, днем до плюс 3-6. К выходным в Беларусь начнет поступать холодный воздух северных широт и температура понизится.

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