В Беларуси к концу недели похолодает

Непогода из Британии затронет и Беларусь. Циклон "Грета" несет осадки. Ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер, на дорогах гололедица. Ночью до минус 5, днем до плюс 3-6. К выходным в Беларусь начнет поступать холодный воздух северных широт и температура понизится.