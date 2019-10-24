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В Беларуси каждый четвертый четверг месяца проходит школа активного гражданина

Что дети могут сделать для страны? Это сегодня обсудили на дебатах в белорусских школах. Дискуссии стали частью образовательного проекта "Школа активного гражданина". На таких уроках поднимают важные темы жизни Беларуси. Вместе со школьниками в дискуссиях участвуют политики и известные люди. Так, в гостях у учеников брестской школы № 18 побывал заместитель министра труда и социальной защиты. Школа активного гражданина проходит в Беларуси каждый четвертый четверг месяца.

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