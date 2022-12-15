В Беларуси хотят сократить бесплатную медицинскую помощь. Кого это коснется?

В Министерстве здравоохранения Беларуси обсуждается вопрос, чтобы взимать плату за большинство медицинских услуг с незанятых в экономике страны ("тунеядцев") и тех граждан, кто постоянно проживает за границей.Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова.

Отвечая на вопрос, не пора ли прекратить оказывать медуслуги белорусам, которые постоянно проживают в другой стране и приезжают на родину для лечения, Кроткова отметила, что сейчасобсуждается объем бесплатной медпомощи, который будет предусмотрен для таких лиц. "Мы уже неоднократно подходили к этой теме. Учитывая, что у нас социальное государство, в данный момент как раз идет проработка тех видов медицинской помощи, которая предполагается согражданам, которые не участвуют в налогообложении", - заявила чиновница.