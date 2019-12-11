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В Беларуси хотят существенно сократить объем вредных выбросов в атмосферу

В Беларуси хотят существенно сократить объем вредных выбросов в атмосферу

Как заявил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, белорусское руководство намерено сократить выбросы на 35 % до 2030 года. Сравнение идет с показателями 1990 года. Сделать это Беларусь хочет исключительно за счет собственных ресурсов.

В планах строительство энергоэффективных домов, внедрение низкоуглеродных технологий и развитие электротранспорта.

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