В Беларуси хотят существенно сократить объем вредных выбросов в атмосферу

Как заявил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, белорусское руководство намерено сократить выбросы на 35 % до 2030 года. Сравнение идет с показателями 1990 года. Сделать это Беларусь хочет исключительно за счет собственных ресурсов.



В планах строительство энергоэффективных домов, внедрение низкоуглеродных технологий и развитие электротранспорта.



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