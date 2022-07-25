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В Беларуси количество вакцинированных от COVID-19 достигло 70 %
В мире отмечается подъем заболеваемости коронавирусом, который представляет реальную угрозу здоровью человека. Санэпидслужбы Беларуси продолжают следить за ситуацией. В летний период уровень заболеваемости COVID-19 поддерживает ежегодную тенденцию: количество заразившихся ковидом снижается, но это не отменяет того, что к осенне-зимнему периоду нужно готовиться заранее. Граждан продолжают вакцинировать как в поликлиниках, так и в прививочных пунктах.
Сказать однозначно, что у нас в стране опасность миновала, нельзя. Следует людям все-таки соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в соответствии с действующими документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также иными нормативными актами вакцинации подлежит как минимум 70 % населения. Эта цифра была выбрана не случайно, это тот минимальный порог, который позволит предотвратить распространение инфекции как в организованных коллективах, так и в целом среди населения.
Порог в 70 % по республике уже достигнут. Однако это не исключает локальных случаев. А для того, чтобы снизить риск заболеваемости, облегчить течение и исключить осложнения, медики рекомендуют пройти первичную вакцинацию. Также не стоит забывать о повторной прививке.
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