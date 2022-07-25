В Беларуси количество вакцинированных от COVID-19 достигло 70 %

Сказать однозначно, что у нас в стране опасность миновала, нельзя. Следует людям все-таки соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в соответствии с действующими документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также иными нормативными актами вакцинации подлежит как минимум 70 % населения. Эта цифра была выбрана не случайно, это тот минимальный порог, который позволит предотвратить распространение инфекции как в организованных коллективах, так и в целом среди населения.

Кирилл Игнатов, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья