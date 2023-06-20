В Беларуси коммерсанты продавали опасную кормовую добавку для скота

Суд в Гомеле 20 июня вынес приговор по делу о торговле опасной кормовой добавкой для скота в Беларуси. Компонент уникальной смеси, употребление которого для некоторых животных недопустимо, скрывали, ссылаясь на коммерческую тайну. На скамье подсудимых - 5 человек, трое из них - бывшие чиновники. Ущерб от их преступной деятельности исчисляется миллионами рублей.

По материалам дела, в 2019 году коммерсант из Минска и его приятельница организовали производство так называемой уникальной многофункциональной минеральной смеси "Зеол 3". Не имея специального для этого образования, они сами разработали рецептуру и вышли на частного российского производителя минеральной продукции в Татарстане, предложив ему выгодное сотрудничество. Там под заказ изготавливался нужный объем и состав смеси, которая поставлялась в Беларусь по очень низкой цене и в обход закона.

Развернув широкую рекламную кампанию, в том числе благодаря связям в госструктурах, товар продавали сельхозпредприятиям через организации, фактически принадлежащие самим же фигурантам. При этом себестоимость продукции для конечных покупателей сильно завышалась. Иностранные партнеры, как выяснило следствие, после успешного испытания "Зеол 3" в Беларуси планировали его зарегистрировать и пустить в продажу на территории стран ЕАЭС.

Для реализации кормовой добавки преступники сообщали должностным лицам предприятий заведомо ложные сведения о компонентном составе и эффективности кормовой смеси. С этой же целью в преступную схему был вовлечен представитель научного сообщества по профилю ветеринарии. Не гнушались преступники и подкупом должностных лиц. Установлено, что фигуранты организовали поставку негодной к употреблению кормовой добавки в 22 субъекта хозяйствования в Гомельской, Брестской, Минской, Витебской областях и в городе Минске. В качестве оплаты обвиняемые завладели денежными средствами и товарно-материальными ценностями предприятий на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. Сергей Шпак, замначальника следственного управления УСК Беларуси по Гомельской области

"Всем обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 9,5 лет со штрафом, а бывшим должностным лицам назначено дополнительное оказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью", - рассказал гособвинитель Егор Брегид.