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В Беларуси коронавирус не выявлен

В Беларуси коронавирус не выявлен

Об этом накануне в эфире программы "Панорама"

сообщил министр здравоохранения. По словам Владимира Караника

, ситуация с опасной инфекцией в стране под постоянным контролем. Для этого создана специальная межведомственная группа. У всех обследованных результаты отрицательны.

10 белорусов эвакуируют из Китая в Тюменскую область

Что касается эвакуированных белорусов из Китая в Казахстан, то с ними Минздрав и дипломаты на прямой связи. Кроме того, сегодня из Поднебесной в России должен приземлится еще один самолет с десятью белорусами, которые попросили эвакуации. Их разместят на 14-дневный карантин в тюменских больницах.

Беларусь направит второй гуманитарный груз в Китай

И сегодня Беларусь направит второй гуманитарный груз в Китай. На борту судна средства индивидуальной защиты.

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