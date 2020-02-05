В Беларуси коронавирус не выявлен

, ситуация с опасной инфекцией в стране под постоянным контролем. Для этого создана специальная межведомственная группа. У всех обследованных результаты отрицательны.

Что касается эвакуированных белорусов из Китая в Казахстан, то с ними Минздрав и дипломаты на прямой связи. Кроме того, сегодня из Поднебесной в России должен приземлится еще один самолет с десятью белорусами, которые попросили эвакуации. Их разместят на 14-дневный карантин в тюменских больницах.