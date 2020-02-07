В Беларуси коронавирус не зафиксирован

Пробы в связи со вспышкой заболевания были взяты более чем у 500 человек, которые ранее находились в Китае, и, как заявили в Минздраве, у 100 выявили симптомы ОРИ. Медики призывают всех, кто посещал КНР и другие страны, где распространена новая пневмония, незамедлительно вызвать скорую, если в течение 14 дней после возвращения повысилась температура, появились кашель и одышка. Необходимо сообщить о симптомах и дате прибытия из КНР.



