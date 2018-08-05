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В Беларуси купание ограничено в 46 местах
В знойные дни особое внимание зонам отдыха. Купание ограничено в 46 местах. 9 и вовсе под запретом. Таков вердикт специалистов санэпидемслужбы после очередного обследования. В частности, купаться нельзя на некоторых пляжах водохранилищ Заславское, Дрозды, Комсомольское озеро, а также на территории городского парка Жабинки и на Припяти в Наровле.
Еще в полсотне зонах отдыха купание пока ограничили. Большая часть водоемов располагается в Брестской и Гомельской областях. Нарекания вызвала не только качество воды, но и состояние пляжей, в частности, кабинок для переодевания и контейнерных площадок.
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