В Беларуси лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания корью

В Беларуси по состоянию на 11 мая лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания корью. При этом в одном случае речь идет о подозрении на корь, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве уточнили, что такие факты зарегистрированы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые пациенты завезли болезнь из Москвы и других городов России. Остальные случаи кори - родственные и дружеские пересечения с первыми заболевшими.

Чаще всего болели взрослые люди 25-59 лет - на них приходится 79,9 % случаев. У всех заболевание протекало в легкой и средней степени тяжести. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

Подчеркивается, что на сегодня ситуация в стране контролируемая и управляемая. Для предотвращения распространения кори на территории страны проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В частности, осуществляются лабораторные исследования биологического материала от пациентов с экзантемой, за контактными лицами устанавливается меднаблюдение, уточняется прививочный статус контактных. Кроме того, в организациях здравоохранения, где зарегистрирован случай кори или есть подозрение на корь, ограничивается плановая госпитализация пациентов, которые не были привиты против кори и не болели корью.

Вместе с тем ситуация по заболеваемости корью в мире остается напряженной. В прошлом году почти 40 млн, т.е. рекордно большое число детей, пропустили вакцинацию против кори: 25 млн пропустили свою первую дозу и еще 14,7 млн - вторую дозу. Медики отметили, что такое снижение - значительный откат в глобальном прогрессе на пути достижения и поддержания элиминации кори. Следовательно, миллионы детей остаются уязвимыми к инфекции. В итоге в течение 2021 года в мире зарегистрировано более 9 млн случаев кори, в том числе около 128 тыс. - со смертельным исходом.

Только за февраль 2022 года - январь 2023-го в Европейском регионе ВОЗ выявлено более 1300 подтвержденных случаев кори. Больше всего фактов в Таджикистане - 513, Турции - 286. В России, по состоянию на 10 мая, зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев.