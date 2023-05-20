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В Беларуси лекарства можно будет купить в аптеке онлайн
В Беларуси лекарства можно будет купить в аптеке онлайн. Это предусмотрено постановлением Минздрава №69 от 3 мая 2023 года "О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как отметили в министерстве, такое нововведение поспособствует улучшению доступности лекарственного обеспечения населения и расширит возможности для ведения бизнеса в этой сфере.
Уточняется, что вести данную деятельность смогут юрлица, у которых есть лицензия на осуществление фармдеятельности в части работ и (или) услуг по розничной реализации лекарств дистанционным способом.
Таким образом могут реализовываться безрецептурные лекарственные препараты. Исключением будут спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.
В Минздраве отметили, что продажа лекарственных препаратов будет происходить через интернет-аптеку, зарегистрированную в интернете, посредством которой также возможно получить фармацевтическое консультирование. Юрлицо сможет доставить заказ как собственными силами через службу доставки, так и с привлечением организации, предоставляющей курьерские услуги.
Для юрлиц в Минздраве уточнили, что интернет-аптека, через которую будут реализовываться лекпрепараты, должна быть зарегистрирована на собственном сайте этого юрлица. При этом не предусматривается участие сайтов-агрегаторов в ведении данной деятельности.
Чтобы исключить присутствие недобросовестных юридических лиц, фишинговых (поддельных) сайтов и не допустить распространения фальсифицированных или контрафактных лекарств, "Госфармнадзор" формирует перечень юридических лиц, которые занимаются розничной реализацией лекарственных препаратов дистанционным способом. В этот перечень включается информация о наименовании юрлица, интернет-адресе аптеки, а также наименовании организации, предоставляющей курьерские услуги. Перечень размещается на официальном сайте "Госфармнадзора". Граждане смогут ознакомиться с этой информацией и проверить подлинность юридического лица, у которого они заказывают лекарственный препарат.