В Беларуси лекарства можно будет купить в аптеке онлайн. Это предусмотрено постановлением Минздрава №69 от 3 мая 2023 года "О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в министерстве, такое нововведение поспособствует улучшению доступности лекарственного обеспечения населения и расширит возможности для ведения бизнеса в этой сфере.

Уточняется, что вести данную деятельность смогут юрлица, у которых есть лицензия на осуществление фармдеятельности в части работ и (или) услуг по розничной реализации лекарств дистанционным способом.

Таким образом могут реализовываться безрецептурные лекарственные препараты. Исключением будут спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.

В Минздраве отметили, что продажа лекарственных препаратов будет происходить через интернет-аптеку, зарегистрированную в интернете, посредством которой также возможно получить фармацевтическое консультирование. Юрлицо сможет доставить заказ как собственными силами через службу доставки, так и с привлечением организации, предоставляющей курьерские услуги.

Для юрлиц в Минздраве уточнили, что интернет-аптека, через которую будут реализовываться лекпрепараты, должна быть зарегистрирована на собственном сайте этого юрлица. При этом не предусматривается участие сайтов-агрегаторов в ведении данной деятельности.