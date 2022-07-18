В Беларуси ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков, подробности операции засекречены

Ликвидирован интернет-наркомаркет, задержаны трое минчан - организаторы и оптовый курьер, у которых изъято больше 300 граммов метадона. Двое из задержанных организовали работу интернет-магазина около двух лет назад. Товар поставляли из России. Известно, что большую партию метадона милиция нашла во время обыска в съемной квартире задержанных.