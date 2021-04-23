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В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников
Аферисты выманивали деньги, представляясь сотрудниками банка
О том, что схема работает, красноречиво говорит видео, которое сегодня обнародовал Следственный комитет. Двое фигурантов обналичивают украденные деньги - пачки с купюрами не вмещаются в карманы. А ведь еще недавно средства принадлежали другим. За многими звонками черного кол-центра - сотни обманутых людей и разрушенных судеб. Кто-то откладывал на квартиру, сберегал для детей, а кто-то копил на светлое будущее, отказывая себе во всем. Выйти на фигурантов удалось в прошлом году, когда мошенники выманили у минчанки более 200 тысяч долларов. Злоумышленники убедили жертву установить приложение удаленного доступа на телефон. А после вывели деньги через подставные счета. За транзакциями стали следить правоохранители.
Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску:
"Некоторые лица, узнав о задержании соучастников, пытались скрыться на территории России, однако в пути следования были задержаны. У одного из них было изъято 10 000 долларов и 5 000 рублей, которыми он завладел в этот же день".
15 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере. В статусе подозреваемых находятся еще 8 подозреваемых. По уголовному делу признаны потерпевшими свыше 100 человек. Вопрос о возмещении ущерба тоже решается, но его погашение, вероятно, уже в интересах самих обвиняемых.