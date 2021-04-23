В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников

О том, что схема работает, красноречиво говорит видео, которое сегодня обнародовал Следственный комитет. Двое фигурантов обналичивают украденные деньги - пачки с купюрами не вмещаются в карманы. А ведь еще недавно средства принадлежали другим. За многими звонками черного кол-центра - сотни обманутых людей и разрушенных судеб. Кто-то откладывал на квартиру, сберегал для детей, а кто-то копил на светлое будущее, отказывая себе во всем. Выйти на фигурантов удалось в прошлом году, когда мошенники выманили у минчанки более 200 тысяч долларов. Злоумышленники убедили жертву установить приложение удаленного доступа на телефон. А после вывели деньги через подставные счета. За транзакциями стали следить правоохранители.