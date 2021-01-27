В Беларуси ликвидируют последствия циклона "Ларс"

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в столице на улицах 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.

Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций. Восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктах. Илья Цветков - о борьбе со стихией.

Беларусь накрыло снежной стихией

Вторые сутки подряд белорусы следят за метеосводками. Циклон "Ларс" уже успел оставить после себя сугробы, заторы на дорогах и обесточенные населенные пункты. Похожий ледяной буран "Даниэлла" побывал на территории Беларуси в 2016-м, но по масштабам "Ларс" - самый мощный за последнее время.

Последствия циклона

Основной удар стихии пришелся на Брестскую и Гродненскую области. Из-за сильных порывов ветра - до 23 метров в секунду - не выдерживали опоры линий электропередачи. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч подстанций. Без электричества остались тысячи деревень и поселков.





Дизельные генераторы для поддержания электроснабжения

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения энергией и теплом сельскохозпредприятий использовали мобильные генераторы.

Дорожные службы всегда наготове

А вот для дорожных служб "Ларс" не стал неожиданностью. Спецтехника была готова еще накануне. И уже вечером погрузчики, самосвалы, снегоуборочные комплексы были на дорогах.

Так, на улицах Минска сегодня было задействовано 650 единиц техники и более 700 дворников. Для ускорения процесса дороги обрабатывали сразу двумя машинами - первая убирала снег, вторая - сразу же посыпала асфальт антигололедной смесью.

Опасность для водителей

В такой ситуации особенно внимательными стоит быть и водителям за рулем. Ведь если снежные заносы на дорогах сейчас практически ликвидированы, то вот из-за перепада температур на покрытии может образоваться ледяная корка и при резких маневрах и торможениях внезапно можно потерять управление.

Затруднения в работе общественного транспорта

В особых условиях работает и общественный транспорт. В некоторых регионах движение троллейбусов и трамваев, перемещение которых зависит от электросети, было затруднено.







Сельхозтехника в помощь при уборке снега

В деревнях сельскохозяйственную технику адаптировали под дорожную еще накануне снегопадов. В СПК имени Денщикова энергонасыщенные тракторы и многотонные погрузчики уже на протяжении двух дней работают практически без перерыва. Ситуацию удается держать под контролем.

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