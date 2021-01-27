3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси ликвидируют последствия циклона "Ларс"
В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в столице на улицах 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.
Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций. Восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктах. Илья Цветков - о борьбе со стихией.
Беларусь накрыло снежной стихией
Вторые сутки подряд белорусы следят за метеосводками. Циклон "Ларс" уже успел оставить после себя сугробы, заторы на дорогах и обесточенные населенные пункты. Похожий ледяной буран "Даниэлла" побывал на территории Беларуси в 2016-м, но по масштабам "Ларс" - самый мощный за последнее время.
Последствия циклона
Основной удар стихии пришелся на Брестскую и Гродненскую области. Из-за сильных порывов ветра - до 23 метров в секунду - не выдерживали опоры линий электропередачи. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч подстанций. Без электричества остались тысячи деревень и поселков.
Дизельные генераторы для поддержания электроснабжения
За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения энергией и теплом сельскохозпредприятий использовали мобильные генераторы.
Дорожные службы всегда наготове
А вот для дорожных служб "Ларс" не стал неожиданностью. Спецтехника была готова еще накануне. И уже вечером погрузчики, самосвалы, снегоуборочные комплексы были на дорогах.
Так, на улицах Минска сегодня было задействовано 650 единиц техники и более 700 дворников. Для ускорения процесса дороги обрабатывали сразу двумя машинами - первая убирала снег, вторая - сразу же посыпала асфальт антигололедной смесью.
Опасность для водителей
В такой ситуации особенно внимательными стоит быть и водителям за рулем. Ведь если снежные заносы на дорогах сейчас практически ликвидированы, то вот из-за перепада температур на покрытии может образоваться ледяная корка и при резких маневрах и торможениях внезапно можно потерять управление.
Затруднения в работе общественного транспорта
В особых условиях работает и общественный транспорт. В некоторых регионах движение троллейбусов и трамваев, перемещение которых зависит от электросети, было затруднено.
Сельхозтехника в помощь при уборке снега
В деревнях сельскохозяйственную технику адаптировали под дорожную еще накануне снегопадов. В СПК имени Денщикова энергонасыщенные тракторы и многотонные погрузчики уже на протяжении двух дней работают практически без перерыва. Ситуацию удается держать под контролем.
Лучше остаться дома
Южный циклон "Ларс" в ближайшие дни задержится в Беларуси, а вместе с ним - порывистый ветер. Возможен мокрый снег и гололед. И пешеходам, и автомобилистам нужно быть осторожными - дорожные условия останутся тяжелыми. По возможности лучше остаться дома и не отправляться в дальние поездки, если в этом нет особой необходимости.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов