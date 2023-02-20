В Беларуси Масленичная неделя

Начинается Масленичная неделя. Граница между весной и зимой, а также мясоедом и Великим постом. Народные песни, игры, хороводы и сжигание чучела - главные атрибуты восточнославянского праздника - Масленицы. И, конечно же, угощение блинами. А рецептами, как сделать вкусную начинку, например, масло или сыр, на мастер-классах с местными школьниками делится хозяйка усадьбы в городке Блужа Пуховичского района.