Медучреждения Беларуси возвращаются к плановой работе

Что касается ситуации в нашей стране, медики отмечают постепенный спад заболеваемости. За сутки плюс 1754 пациента с COVID-19, выписан 1961 человек. По всей стране медучреждения полностью либо частично возвращаются к плановой работе – проходят комплексную санитарную обработку и принимают первых профильных пациентов.

Рассказывает Николай Скинтиян.



Даниилу Никитину 20 лет. Программист из Гомеля живет и работает в Минске. Парню пришла повестка из военкомата, поэтому медосмотр проходит в родном городе. Даниил стал одним из первых пациентов 2-й городской больницы после ее выхода из красной зоны. Сейчас находится на обследовании в кардиологии.



Отделение кардиологии одно из первых приняло профильных пациентов. По словам врачей, сейчас заболевания сердечно-сосудистой системы – проблема особенно актуальная. Зачастую перенесенный коронавирус дает осложнение именно на сердце.











Мы наблюдаем у пациентов увеличение количества нарушений сердечного ритма, развитие острокоронарных синдромов, миокардитов, воспалительных заболеваний сердца. Поэтому сегодня мы очень рады вновь приступить к нашей работе по оказанию плановой и экстренной кардиологической помощи. Олеся Рябыкина, завотделением Гомельской городской клинической больницы № 2





В больнице 403 койки. 373 их них были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Оставшиеся 30 были выделены медперсоналу под чистую зону. В ближайшие дни все отделения больницы будут готовы к плановому приему пациентов.

Уже работают в штатном режиме урология, неврология, гинекология, отделение реанимации. Акушерский блок будет готов через пару дней, здесь санитарные требования гораздо строже. К слову, за время четвертой волны больница провела в красной зоне почти полгода. Вернуться к борьбе с COVID здесь не боятся – медики готовы к любому варианту развития событий.











У нас ведутся строительно-монтажные работы 128-срезового КТ, он будет введен к середине декабря. Ведутся проектно-сметные изыскания, чтобы расширить более чем до 300 точек кислородных. С этой целью планируется установка газификатора. Михаил Михасев, главврач Гомельской городской клинической больницы № 2





Около 40 пациентов на контроле, 6-7 операций в день. Отделение оториноларингологии Могилевской областной больницы также вернулось к привычной работе. Было непросто, рассказывает отоларинголог Дмитрий Якимов. Но все позади.









Возобновили плановую помощь пациентам в Могилевской области. Осуществляем плановую госпитализацию, делаем операции. Отделение, сотрудники, врачи просто скучали по своей работе, к которой привыкли и которую делают хорошо. Дмитрий Якимов, врач-отоларинголог Могилевской областной клинической больницы









Принимают полностью плановых пациентов, оказывают помощь. Это и нефрология, и лоротделение, эндокринология, гастроотделение. Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы



