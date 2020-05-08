В Беларуси мемориальные комплексы, небольшие памятные знаки и обелиски утопают в цветах

Во всех регионах не прекращается работа по установлению имен погибших воинов. Особое внимание - благоустройству памятников. Появляются и новые мемориалы. Сегодня в Городке торжественно открыли Аллею героев. В Глубоком состоялся митинг у нового памятного знака, который обустраивали жители райцентра. Марина Романовская продолжит.



Мемориальный комплекс воинам-пограничникам в Гродно. Самый большой памятник в СНГ, посвященный защитникам рубежа, которые в первые дни войны приняли на себя удар врага. Стоящие плечом к плечу воины символизируют мужество советских солдат. Сегодня у подножия живые цветы. С букетом пришла и Диана Войтехович. Ее прадед тоже воевал, поэтому День Победы для семьи - особый праздник.



Живые цветы и у подножья памятника экипажу самолета Николая Гастелло. Место возле городского поселка Радошковичи особенное в истории Великой Отечественной войны. Здесь 26 июня 1941 года во время бомбардировки вражеской танковой колонны сбитый самолет Гастелло вместе с экипажем осуществил таран. Позже этот подвиг повторили более ста советских летчиков.



Война коснулась каждой белорусской семьи. Витебская область. Городокский район. Сегодня здесь открылась Аллея Героев Советского Союза - уроженцев района. Вдоль тротуарной дорожки по улице Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями. На каждой стеле - QR-код. С помощью мобильного телефона можно перейти на интернет-страницу, где есть дополнительная информация о героях войны: биография, описание подвигов, архивные фотографии и документы.



Восемь памятников в городе Глубокое и десятки в окрестностях напоминают о подвиге защитников. Мемориальный комплекс в урочище Борок. С декабря сорок первого на окраине райцентра действовал лагерь смерти. Ежедневно в Шараге умирали сотни замученных людей. Их свозили в ближайший лес. Он стал местом упокоения для двадцати семи тысяч человек.



В регионе провели колоссальную работу по установлению имен погибших в лагере людей. В преддверии Дня Победы на территории мемориала появилось три плиты памяти. В граните - 435 фамилий.



С цветами люди пришли и к новому памятному знаку, установленному на месте сожженной деревни. Так безжалостно фашисты отомстили за помощь партизанам.



8 мая 1944 года в деревне Шараги произошла страшная трагедия. Во время карательной операции фашисты согнали в сараи мирных жителей и подожгли. В тот день погибли 150 человек.



Территорию нового мемориала приводили в порядок жители райцентра, работали здесь и на субботнике. А сегодня собрались вместе, чтобы еще раз почтить память тех, кто не вернулся с войны.



