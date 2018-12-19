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В Беларуси меняются права потребителей
Вернуть товар и получить расчет можно будет без предъявления паспорта, а вот наличие упаковки на качественном товаре обязательно. С воскресенья вступают в силу изменения в закон. Согласно им, наличный и безналичный расчет не будет отличаться в суммах. Обязательной информации о товаре на этикетке будет больше. Это класс энергоэффективности, а также страна происхождения, а не только адрес изготовителя. Также теперь платить будет клиент мастерской, если он сдал вещь в ремонт и не забрал в гарантийный срок. Изменились подходы и к шрифту рекламных объявлений.
Разработаны и постановления, по которым магазин в случае изменения режима работы должен сообщить об этом покупателям за 5 дней. Также потратить сумму с сертификата можно будет частями.
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