В Беларуси меняются правила пассажирских перевозок

Для покупки билета у водителя пассажиры обязаны входить в переднюю дверь автобуса, троллейбуса или трамвая. Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Здесь ответственность будет нести пассажир, ведь его обязанность - своевременно оплатить проезд. Забронировать билет на междугородний рейс теперь можно вплоть до отправления автобуса. Есть новшества и в работе такси: при вызове авто через Интернет перевозчик будет высылать квитанцию на электронную почту клиента. А если водитель опоздал, от его услуг можно будет отказаться.