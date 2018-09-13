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В Беларуси меняются правила пассажирских перевозок
Их утвердило правительство. Главные новации коснутся прав и обязанностей пассажиров.
Так, теперь для покупки билета у водителя пассажиры обязаны входить в переднюю дверь автобуса, троллейбуса или трамвая. Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Здесь ответственность будет нести пассажир, ведь его обязанность - своевременно оплатить проезд. Забронировать билет на междугородний рейс теперь можно вплоть до отправления автобуса. Есть новшества и в работе такси: при вызове авто через Интернет перевозчик будет высылать квитанцию на электронную почту клиента. А если водитель опоздал, от его услуг можно будет отказаться.
"Если вы заказали транспортное средство в нерегулярном сообщении, договорились, что оно будет подано, допустим, в 12 часов, а фактически услуга не была оказана, то вне зависимости от того, какие у вас были договорные отношения с перевозчиком, даже если норма не была прописана в договоре, в соответствии с правилами, вы имеете право отказаться от такой перевозки".
Пассажирам разрешат провозить в салоне крупногабаритную кладь, к примеру, музыкальные инструменты в футляре или инвалидные кресла. С согласия перевозчика можно будет перевезти велосипед в неразобранном виде на специально оборудованных для этого местах. Но такого транспорта в Беларуси пока нет, это правило на перспективу. Как и обязанность прикладывать к валидатору электронный билет на выходе из транспорта.
Если эксперимент окажется успешным, оплату проезда за расстояние могут ввести и на городских маршрутах. К слову, изменения коснулись и водителей пассажирского транспорта, в том числе такси. Их обязали отказаться от курения в салоне, а также соблюдать дресс-код: никакой домашней или спортивной одежды. Новые правила вступят в силу 12 октября.
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