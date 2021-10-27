В Беларуси мобильные группы медиков работают в две смены, а на предприятиях желающих вакцинироваться становится больше

Оперативность и качество относятся к работе всей системы здравоохранения.

С пиковыми нагрузками нашим медикам удалось справиться - об этом говорит статистика, в стране наблюдается снижение темпа заболеваемости. Все же, как отмечают специалисты, это не повод расслабляться и забывать о мерах защиты и профилактике. Именно в наших силах помочь снизить нагрузку врачам, которые, кстати, сейчас оказывают и плановую помощь. В две смены мобильные группы медиков работают в том числе на предприятиях - желающих вакцинироваться становится все больше.

Андрей Ястребов продолжит.

Ковид-отделения обеспечены всем необходимым

Каждый день на смене, плюс ночные дежурства. Анестезиолог Марина Пусова не считает волн, ковид, по мнению молодого врача, хоть и коварен, но справляемся. Для пациентов все, чем владеют больницы, кислородные станции. Прямо в палате делают снимки передвижным рентген-аппаратом.

Сражаемся за каждую жизнь. Наша реанимация развернута на 31 койку, все заняты, и 23 пациента из них на аппаратах ИВЛ. Конечно, хочется, чтобы каждый пациент ушел отсюда своими ногами, чтобы каждый выздоровел. И мы для этого прилагаем все усилия. Марина Пусова, врач-анестезиолог Могилевской областной клинической больницы

Людмила Яковчик не просто пациент - еще одна победа над ковидом. В тяжелейшем состоянии провела неделю. Сегодня уже на пути к выздоровлению. В ближайшие дни переведут из красной зоны.

Конечно, еще слабость, тяжело. Но буду бороться. Буду бороться за каждую частичку жизни. Всем врачам огромное спасибо. Людмила Яковчик, жительница г. Могилева

Плановая помощь в медучреждениях

Как держимся в эту четвертую волну, Президент мониторит лично. Накануне глава государства в очередной раз побывал в красной зоне. На этот раз в лидской больнице. Александр Лукашенко просил медиков не замалчивать проблемы. С пиковыми нагрузками здравоохранение справляется, а статистика заболеваемости дает основания для осторожного оптимизма. Хотя все разговоры про коронавирус, но болеют же не только им. Оказание плановой медицинской помощи во время пандемии откладывать нельзя. Риски пациентов могут быть куда серьезнее, чем сам ковид.

В Брестской областной больнице делают до 40 операций в день

Даже не верится, рассказывает Валентина Кулецкая, что скоро она снова вернется к работе в свой любимый Ивацевичский народный театр.

Хотя еще две недели назад каждый шаг пациентке приносил боль. В Брестской областной клинической больнице Валентине Кулецкой заменили тазобедренный сустав. Через пару месяцев она забудет про трость и выйдет на сцену.

В ортопедическом отделении больницы сейчас сорок пациентов. Всем будет оказана плановая помощь. С начала пандемии работу здесь не прекращали.

Некоторые отделения приходилось закрывать полностью, но, если была необходимость, то функцию, которая необходима была условно для пульмонологических или гастроэнтерологических пациентов, брало на себя гематологическое, кардиологическое отделение. В любом случае плановая помощь оказывалась Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы

Вместе с оказанием плановой помощи не прекращается и вакцинация. Снизить процент заболевших, как и тяжесть протекания самой болезни, в наших силах, уверяют медики. Кампания вышла даже за пределы поликлиник.





Одно из крупнейших предприятий области - "Могилевлифтмаш". С его продукцией знакомы от Венесуэлы до Сирии. Это, прежде всего, заслуга многотысячного коллектива завода, который выпускает настоящий белорусский бренд. Останавливаться некогда. Контракты.

Предприятие экспортно ориентированное, очень много с кем работает, работы тоже хватает. Болеть некогда. Прививаются у нас прямо на предприятии - смену закончил, сделал прививку. Сам тоже привит уже. Александр Гореликов, оператор ОАО "Могилевлифтмаш"

Вакцинируют работники поликлиники на базе здравпункта завода. До сотни человек получают прививку здоровья. Стимул - материальная поддержка от предприятия.

Было принято решение о стимулировании -выплате материальной помощи тем людям, которые прошли полный курс вакцинации. Все это дало положительные результаты, на сегодня у нас вакцинировано более 52 %, и вакцинация продолжается. Николай Михаленя, заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш"

На Гомельском вагоностроительном заводе и вовсе почти завершили вакцинацию. Даже премирование не понадобилось.

Привиты все мои родственники, братья, сестры и все знакомые. Всем советую привиться! Светлана Филипченко, подсобный рабочий Гомельского вагоностроительного завода