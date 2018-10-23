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В Беларуси могут изменить систему уплаты дорожного сбора
Произойти это может во второй половине будущего года. Об этом сегодня заявил глава Минтранса. Напомним, ведомство предложило отвязать транспортный налог от техосмотра. Ведь многие автовладельцы попросту избегали такой проверки, к которой привязана уплата. К тому же штрафы в таком случае были меньше, чем сам дорожный сбор. Сегодня вопрос вынесен на уровень правительства.
Белорусские автомобилисты уплачивают госпошлину с конца 2013 года. Правительство неоднократно заявляло, что система нуждается в корректировке. По данным за прошлый год, едва ли не каждая вторая машина ездит без техосмотра.
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