В Беларуси могут изменить систему уплаты дорожного сбора

Произойти это может во второй половине будущего года. Об этом сегодня заявил глава Минтранса. Напомним, ведомство предложило отвязать транспортный налог от техосмотра. Ведь многие автовладельцы попросту избегали такой проверки, к которой привязана уплата. К тому же штрафы в таком случае были меньше, чем сам дорожный сбор. Сегодня вопрос вынесен на уровень правительства.