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В Беларуси могут не работать банковские карточки
В Беларуси ночью 12 апреля 2024 года могут не работать банковские карточки, пишет БЕЛТА.
12 апреля будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В промежуток с 3:20 до 6:30 утра возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Фото:pixabay.com
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