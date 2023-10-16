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В Беларуси могут поднять налог для арендодателей жилья

В Беларуси планируют поднять налог для тех, кто сдает жилье в аренду. Такие новации прописали в проекте соответствующего закона.

Так, например, предлагается для Минска налог за одну комнату повысить до 47 белорусских рублей (сейчас он почти 44 рубля). В областных центрах и столичном регионе сумма может увеличиться до 44 рублей (сейчас 41 рубль).

Эти и другие изменения в кодексе пока не приняты. Решение будут принимать на заседании в Палате представителей.

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