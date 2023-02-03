В Беларуси могут построить вторую АЭС?

Белорусские власти оценивают перспективы строительства новых энергетических атомных мощностей. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, пишет Sputnik.

"Такая работа в стране выполняется сегодня. Ее первый этап - прогноз потребления энергии в стране", - сказал чиновник.

Кроме того, новый энергоблок или новую станцию нужно вписать в режим работы белорусской энергосистемы. Если будет дано добро на строительство новых атомных мощностей, то специалисты подготовят техническое обоснование. "Для этого республика должна выйти на определенный уровень потребления", - пояснил замминистра.

Михаил Михадюк напомнил, что от идеи до строительства АЭС проходит много времени. Прорабатывать строительство станции в Островце начали еще в 2005 году. Целесообразность проекта изучали несколько министерств и Национальная академия наук. Окончательное решение приняли в 2008 году.

БелАЭС, которая уже работает, позволила заместить 3,3 млрд кубометров газа. Это помогло диверсифицировать энергосистему и сэкономить валюту.

"На атомных станциях производство энергии по затратам ниже, чем на классических", - добавил замминистра энергетики.

Проектный срок использования БелАЭС - 60 лет. Возможно, потом его продлят еще на 20 лет.

Напомним, возведение станции в районе Островца начали около 10 лет назад совместно с госкорпорацией "Росатом". Официальный первый энергоблок запустили 7 ноября 2020 года. Промышленная эксплуатация началась в июне 2021-го. С весны 2022 года этот блок был на планово-предупредительном ремонте. Его вновь включили в сеть после плановых регламентных работ и дополнительных испытаний только 9 ноября прошлого года.

Пока он работает на номинальной мощности, но уже успел выработать 11,7 млрд кВт.ч электроэнергии.