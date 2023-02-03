3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси могут построить вторую АЭС?
Белорусские власти оценивают перспективы строительства новых энергетических атомных мощностей. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, пишет Sputnik.
"Такая работа в стране выполняется сегодня. Ее первый этап - прогноз потребления энергии в стране", - сказал чиновник.
Кроме того, новый энергоблок или новую станцию нужно вписать в режим работы белорусской энергосистемы. Если будет дано добро на строительство новых атомных мощностей, то специалисты подготовят техническое обоснование. "Для этого республика должна выйти на определенный уровень потребления", - пояснил замминистра.
Михаил Михадюк напомнил, что от идеи до строительства АЭС проходит много времени. Прорабатывать строительство станции в Островце начали еще в 2005 году. Целесообразность проекта изучали несколько министерств и Национальная академия наук. Окончательное решение приняли в 2008 году.
БелАЭС, которая уже работает, позволила заместить 3,3 млрд кубометров газа. Это помогло диверсифицировать энергосистему и сэкономить валюту.
"На атомных станциях производство энергии по затратам ниже, чем на классических", - добавил замминистра энергетики.
Проектный срок использования БелАЭС - 60 лет. Возможно, потом его продлят еще на 20 лет.
Напомним, возведение станции в районе Островца начали около 10 лет назад совместно с госкорпорацией "Росатом". Официальный первый энергоблок запустили 7 ноября 2020 года. Промышленная эксплуатация началась в июне 2021-го. С весны 2022 года этот блок был на планово-предупредительном ремонте. Его вновь включили в сеть после плановых регламентных работ и дополнительных испытаний только 9 ноября прошлого года.
Пока он работает на номинальной мощности, но уже успел выработать 11,7 млрд кВт.ч электроэнергии.
Фото:БелТА
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все