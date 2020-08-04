В Беларуси могут разрешить интернет-торговлю ювелирными изделиями

В Беларуси могут разрешить продажу ювелирных изделий в интернете. Проект указа вынесен на общественное обсуждение. В случае его одобрения, субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию до 31 августа 2022 года смогут торговать ювелирными и другими бытовыми изделиями через интернет-магазины. При этом товар должен быть произведен в Беларуси и иметь маркировку кодами идентификации.



Как отметили в Минфине, сейчас в Беларуси больше иностранной продукции, а возможность продажи наших ювелирных изделий онлайн может повысить долю отечественных товаров на рынке. Необходимость принятия данного указа связана и с эпидобстановкой. С его введением сократятся контакты физлиц и увеличится объем продаж ювелирных изделий, что положительно повлияет на бюджет страны.