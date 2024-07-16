3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси могут учредить День партизан и подпольщиков
В Беларуси могут учредить новую знаковую дату - День партизан и подпольщиков. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в честь 80-летия парада партизан по случаю освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Данную инициативу готовы обсудить на площадке Верхней палаты парламента в формате открытой дискуссии, в ходе которой будет выбрана оптимальная для этого события дата. Также разработают актуальные подходы по увековечению памяти о подвиге белорусских партизан и подпольщиков.
Cергей Хоменко,зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сражаясь против немецко-фашистской армии, находясь влесах иболотах, вподполье, они свято чтили память онезависимости нашей Родины. Они знали, что кара, которая последует занахождение впартизанах ивподполье, - смерть. Ноони выстояли, сделали все для того, чтобы наша страна была свободной.
Сегодня в честь 80-летия со дня проведения в Минске парада белорусских партизан представители Совета Республики возложили цветы к монументу "Беларусь Партизанская", чтобы отдать дань памяти всем, кто освобождал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов