ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси могут учредить День партизан и подпольщиков

В Беларуси могут учредить новую знаковую дату - День партизан и подпольщиков. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в честь 80-летия парада партизан по случаю освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Данную инициативу готовы обсудить на площадке Верхней палаты парламента в формате открытой дискуссии, в ходе которой будет выбрана оптимальная для этого события дата. Также разработают актуальные подходы по увековечению памяти о подвиге белорусских партизан и подпольщиков.

Cергей Хоменко,зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сражаясь против немецко-фашистской армии, находясь влесах иболотах, вподполье, они свято чтили память онезависимости нашей Родины. Они знали, что кара, которая последует занахождение впартизанах ивподполье, - смерть. Ноони выстояли, сделали все для того, чтобы наша страна была свободной.

Сегодня в честь 80-летия со дня проведения в Минске парада белорусских партизан представители Совета Республики возложили цветы к монументу "Беларусь Партизанская", чтобы отдать дань памяти всем, кто освобождал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все