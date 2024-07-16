В Беларуси могут учредить День партизан и подпольщиков

В Беларуси могут учредить новую знаковую дату - День партизан и подпольщиков. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в честь 80-летия парада партизан по случаю освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Данную инициативу готовы обсудить на площадке Верхней палаты парламента в формате открытой дискуссии, в ходе которой будет выбрана оптимальная для этого события дата. Также разработают актуальные подходы по увековечению памяти о подвиге белорусских партизан и подпольщиков.