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В Беларуси могут усилить ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей
Генеральная прокуратура предлагает усилить административную ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей. Об этом сообщили внадзорном ведомстве, пишет БЕЛТА.
"Проявляемая иногда родителями беспечность подтолкнула нас к тому, чтобы поднять вопрос об усилении административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание детей", - отметили в Генпрокуратуре.
В надзорном ведомстве обратили внимание, что безответственность взрослых, явно ослабленный контроль за досугом своих детей, которые в силу возраста бывают крайне беспечны, в ряде случаев приводят к трагедии. Родителям следует быть более внимательными, не оставлять детей без присмотра, прививать им навыки безопасного поведения в повседневной жизни. Речь идет буквально обо всем - о поведении вблизи водоемов и на дороге, обращении с огнем и даже о банальном досуге в виде катания на санках и тюбингах.
В 2023 году число случаев гибели детей от внешних причин снизилось с 112 до 94. Это не случайность, а наметившаяся положительная тенденция, отметили в надзорном ведомстве. В 2022 году также число погибших от внешних причин детей сократилось на 25 человек. Немаловажную роль играет профилактическая работа компетентных госорганов.
В прошлом году основными причинами гибели детей стали утопления - их было 21, на дорогах погибли 15 детей, на пожарах - 9. Зафиксированы суициды и падения с высоты, гибель детей от противоправных действий.
Каждый факт гибели ребенка детально изучается, подчеркнули в надзорном ведомстве. Проверяется в том числе то, принимают ли субъекты профилактики своевременные и достаточные меры. Однако, как показывают результаты прокурорских проверок, каждая третья смерть ребенка связана именно с семейным неблагополучием.
Фото: БЕЛТА
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