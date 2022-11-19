В Беларуси могут ввести обязательную характеристику выпускника школы

В Беларуси может появиться обязательная характеристика выпускника после окончания школы. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, отвечая на вопросы участников диалоговой площадки "Лидер. Творчество. Успех", которая прошла сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в рамках VII Республиканского конкурса "Лидер года - 2022", передает корреспондент БелТА.

Во время диалоговой площадки министру образования был задан вопрос, касающийся преференций при поступлении в вузы для активных участников общественной жизни. Будущие абитуриенты интересовались, какие льготы ожидают молодежных лидеров. "Сегодня мы находимся в финальной стадии подготовки предложений по совершенствованию вступительной кампании. Министерство образования будет предлагать на рассмотрение главы государства введение обязательной характеристики после окончания школы. Каждый выпускник школы при поступлении в университет будет получать характеристику установленной Министерством образования формы. В ней будет отмечена не только его успеваемость, но и будут сделаны акценты на его личностных качествах, будет обозначено участие молодого человека в работе общественных молодежных организаций, его участие в реализации различных проектов. Эти вопросы будут учитываться при поступлении в университет, потому что каждый ректор по этой характеристике будет видеть не просто успеваемость, он будет видеть портрет будущего абитуриента и завтрашнего студента его университета", - рассказал Андрей Иванец.



Он отметил, что для этой категории поступающих многое уже сделано. Среди уже действующих норм министр образования назвал первоочередность при распределении. "При приведении в соответствие нормативно-правовых актов в связи со вступлением в силу новой редакции Кодекса об образовании приняты соответствующие постановления Совета Министров о распределении выпускников и направлении их на работу. Если ранее при распределении выпускников наших колледжей и университетов на первое место ставилась успеваемость, сегодня на первом месте стоит как раз участие в общественной жизни и вклад в развитие университета. Поэтому сегодня молодой человек, который проявляет активную общественную деятельность и гражданскую позицию, он имеет первоочередное право на распределение после окончания университета либо колледжа. Это уже действующая норма, и выпускники этого учебного года могут ею воспользоваться", - заключил Андрей Иванец.



19 ноября в рамках республиканского конкурса "Лидер года - 2022" в Национальном центре художественного творчества состоялась диалоговая площадка, во время которой будущие абитуриенты интересовались у руководителя образовательного ведомства особенностями предстоящей вступительной кампании, школьными выпускными экзаменами, целевой подготовкой, методами выбора будущей профессии.

