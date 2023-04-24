3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси может появиться свой голосовой помощник - "Алеся"
Какое цифровое будущее ждет мир и Беларусь? Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни? Этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске.
С каждой "умной вещью" надо быть осторожными. Не так давно "Яндекс" обвиняли в прослушке пользователей с помощью известной "Алисы", после того как в открытый доступ попали некоторые данные. Компания слухи, естественно, опровергла. Кстати, в Беларуси скоро появится свой аналог подобного голосового помощника.
"Мы сейчас формируем свой кол-центр, хотим чтобы эта вещь была апробирована в нашем кол-центре по сопровождению определенных программных продуктов. Думаю, что даже к концу этого года мы получим первичную версию. Скорее всего, это будет "Алеся". Мы с ребятами определяемся", - в эфире телеканала СТВ планами поделился Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.
Поставить на паузу развитие ИИ (к этому сейчас призывают известные эксперты) вряд ли представляется возможным, ведь многие вещи на самом деле приносят большую пользу. Другой вопрос -надо усилить контроль. Ну, а что касается спорного момента: робот или человек? - очень сомнительно, что бездушные машины, хоть и очень умные, полностью заменят людей.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все