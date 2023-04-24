В Беларуси может появиться свой голосовой помощник - "Алеся"

Какое цифровое будущее ждет мир и Беларусь? Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни? Этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске.

С каждой "умной вещью" надо быть осторожными. Не так давно "Яндекс" обвиняли в прослушке пользователей с помощью известной "Алисы", после того как в открытый доступ попали некоторые данные. Компания слухи, естественно, опровергла. Кстати, в Беларуси скоро появится свой аналог подобного голосового помощника.

"Мы сейчас формируем свой кол-центр, хотим чтобы эта вещь была апробирована в нашем кол-центре по сопровождению определенных программных продуктов. Думаю, что даже к концу этого года мы получим первичную версию. Скорее всего, это будет "Алеся". Мы с ребятами определяемся", - в эфире телеканала СТВ планами поделился Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.

Поставить на паузу развитие ИИ (к этому сейчас призывают известные эксперты) вряд ли представляется возможным, ведь многие вещи на самом деле приносят большую пользу. Другой вопрос -надо усилить контроль. Ну, а что касается спорного момента: робот или человек? - очень сомнительно, что бездушные машины, хоть и очень умные, полностью заменят людей.