В Беларуси может появиться вторая АЭС. Узнали, где

Прорабатывается возможность строительства новой АЭС в Беларуси, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает Sputnik со ссылкой наРИА Новости.

По его словам, российская госкорпорация, которая занималась возведением Белорусской АЭС, готова строить вторую станцию в республике.

Лихачев отметил, что рассматривается вариант сооружения АЭС на юге Беларуси.

"Есть опция построить третий блок в Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Беларуси двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - сказал гендиректор корпорации "Росатом".

Белорусская АЭС была построена по проекту Росатома. Станция располагается на западе страны в Островецком районе Гродненской области. Первый энергоблок введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021-го. Второй был запущен в конце 2023 года.

Вторая АЭС в Беларуси

В конце октября 2023 года на совещании по вопросам планирования и реализации проектов стратегического характера президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране неплохо было бы иметь вторую АЭС. Это, по его словам, позитивно отразилось бы на экономике республики.

Глава государства тогда отметил, что проработка вопроса о возможности строительства второй станции уже идет. Рассматриваются два варианта - увеличение БелАЭС до четырех энергоблоков или строительство новой станции на площадке в Могилевской области (на востоке страны).

В Минэнерго России заявляли, что вопрос строительства второй АЭС в Беларуси требует оценки.