Воспитывать культуру уплаты налогов. Со следующего года белорусы добровольно будут платить налог на профессиональный доход. Для удобства и увеличения доли безналичных платежей в Министерстве по налогам и сборам сегодня презентовали приложение "Налог на профессиональный доход". Детали работы обсудили с премьер-министром. Перечень видов деятельности, которые попадают под налог на профдоход, сформирован и будет утверждаться постановлением правительства. Платить будут процент от выручки. При этом часть средств пойдет в фонд соцзащиты. Сколько и с какой суммы - все четко просчитает приложение. Светлана Лукьянюк о преимуществах нового мобильного сервиса.

Налог на профессиональный доход касается тех, кто своими навыками и умением может заработать, при этом он не привлекает помощников по договору и у него нет работодателя. Иными словами, касается это самозанятых. Со следующего года им предлагают платить налог добровольно. При этом освобождают от походов в налоговую каждый месяц. Сегодня презентовали приложение "Налог на профессиональный доход".

Мы на данном этапе не ставим во главе фискальные задачи. Доходы - это одно. Цель создания этого мобильного приложения - в первую очередь, это условия, которые позволят нашим гражданам спокойно просто исполнять налоговые обязательства без какой-то лишней административной волокиты. Потому что все взаимодействие будет основываться в дистанционном цифровом порядке: постановка на учет, расчет суммы налогов, уплата. Никаких деклараций никому предоставлять не нужно будет. Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси

Выгодные ставки

Преимущества приложения - простота регистрации и оплаты и выгодные налоговые ставки. От 10 % для физлиц. И от 10 % до 20 % - для юридических, но максимальная планка - у кого доход в месяц более 60 тысяч рублей. Иными словами, платить будут процент от выручки, сейчас же это фиксированная сумма. И это весомый аргумент работать в белую.

Автоматизированный расчет

Новые технологии и для повышения доли безналичных платежей. Доход вносится в приложение и оно само автоматически считает размер налоговых отчислений. Причем, с этой суммы самостоятельно определяет и часть средств в фонд соцзащиты.





Приложение "Налог на профессиональный доход"

В общей копилке налогов, где НДС и акцизы - это будет совсем небольшая часть, но это позволит себе заработать на пенсию и не считаться безработным. Чтобы общаться с налоговой дистанционно, нужен смартфон или компьютер, сеть интернет и мобильное приложение. Разработал его Банк развития Республики Беларусь.

Очень удобно использовать услугу оплаты через ЕРИП. И что важно, в этом приложении сделана удобная идентификация пользователей с использованием межбанковской системы идентификации и через мобильного оператора. Артем Мороз, исполнительный директор ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

В МНС считают, что новым режимом налогообложения воспользуются порядка 100 тысяч человек. Сейчас у нас 40 тысяч самозанятых. К ним могут присоединиться и часть ИП, где нет наемных работников. 90 % от всех скачают себе мобильное приложение. В целом под уплату налога на профессиональный доход попадают фрилансеры. Полный список будет принят постановлением Совмина. Но сегодня принято решение, что с нового года в нем должны быть и те, кто оказывает данные услуги через интернет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Здесь надо обязательно учесть растущую категорию тех, кто оказывает услуги посредством сети Интернет или других средств связи. Онлайн-консультации, уроки игры на гитаре, пения и так далее. Это не репетиторство в классическом смысле. Делайте через Налоговый кодекс. Чтобы обязательно попало с 1 января. Мы упускаем большую аудиторию. Здесь гораздо больше, чем у вас значится: колка дров или выпас скота. Артем Мороз, исполнительный директор ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

Оплата с нового года

Скачать мобильную версию приложения можно будет с января 23-го, когда собственно и заработает этот новый налоговый режим. А оплатить до 20 февраля. Подробно о новом сервисе можно узнать и на сайте Министерства по налогам и сборам.