В Беларуси можно поступить в вуз без вступительных испытаний, что для этого нужно?

Предварительный тур стартует уже в декабре - активно ведется регистрация. Большой спрос на медуниверситеты - более тысячи заявок. Абитуриенты, которые наберут не менее 50 % от максимального количества баллов, пройдут в заключительный тур. Он завершится в феврале. По итогам определят тех, кто без вступительных испытаний будет досрочно зачислен в ряды первокурсников.