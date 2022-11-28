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В Беларуси можно поступить в вуз без вступительных испытаний, что для этого нужно?

Поступить без вступительных испытаний на бюджет возможно в белорусские вузы.

Пилотный проект стартовал на базе 20-ти региональных университетов. Учреждения предлагают поучаствовать в олимпиадном движении, которое пройдет в два этапа.

Предварительный тур стартует уже в декабре - активно ведется регистрация. Большой спрос на медуниверситеты - более тысячи заявок. Абитуриенты, которые наберут не менее 50 % от максимального количества баллов, пройдут в заключительный тур. Он завершится в феврале. По итогам определят тех, кто без вступительных испытаний будет досрочно зачислен в ряды первокурсников.

Пройти этап регистрации и найти дополнительную информацию можно на сайтах университетов. В планах уже со следующей приемной кампании расширить проект и на столичные вузы.

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