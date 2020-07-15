В Беларуси на 15 июля выздоровели 56 379 пациентов с диагнозом COVID-19

К обновленным данным от Минздрава. В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 тысяч 379 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. 65 тысяч 443 человека зарегистрированы с положительным тестом на коронавирус. В лабораториях страны проведены почти миллион 152 тысячи тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.