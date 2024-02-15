В Беларуси на 1 февраля открыты депозиты на семейный капитал для более чем 134,7 тыс. семей

В Беларуси на 1 февраля открыто почти 135 тыс. депозитных счетов на семейный капитал для многодетных. Как отметили в Минтруда, с начала этого года его размер составляет 31480 рублей. Досрочно воспользоваться капиталом захотели около 82 тысяч заявителей. И большинство по-прежнему вкладывает в улучшение жилищных условий.



Напомним, по новым правилам, с 2020 года семейный капитал разрешили использовать досрочно на жилье, оплату обучение в госучреждениях и на медицинские услуги. А в 2022-м - возможности стали еще шире. Например, разрешено покупать доли в жилом помещении, если после такой покупки человек становится собственником всего жилья.