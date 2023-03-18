В Беларуси на базе внутренних войск появилось новое спецподразделение "Рысь" - в чем особенность

Внутренние войска отмечают свой профессиональный праздник - 105 лет со дня образования ведомства. Президент Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов. Работу офицеров, прапорщиков, сержантов и бойцов оценили на самом высоком уровне.

Кстати, в конце прошлого года в Беларуси на базе внутренних войск появилось новое спецподразделение "Рысь". Как было заявлено в официальном релизе, основной задачей отряда станет борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведгруппами. Съемочной группе Агентства теленовостей удалось первыми из журналистов побывать на базе самого молодого спецподразделения страны и узнать, как тренируются бойцы, что ими движет, и самое главное - убедиться, что "спецназа много не бывает".

Создание спецназа "Рысь"

Слухи о создании во внутренних войсках еще одного спецподразделения ходили уже давно. Все слышали про легендарный СОБР, но непростое время продиктовало необходимость появления еще одного отдельного отряда. Предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию нового формирования в составе знаменитой 32-ки было внесено командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым, поддержано главой ведомства и утверждено Президентом.





Решение о создании данного подразделения продиктовано самим временем. Мы прекрасно видим, какова оперативно-политическая обстановка, мы видим, что происходит в нашем приграничье, мы слышим лозунги и призывы наших доморощенных белорусских террористов, которые находятся за рубежом. И я скажу так, конечно же, в такое время подразделений специального назначения много быть не может. Да, есть подразделение специального назначения и "Альфа", и ОСАМ, и СОБР, и "Алмаз". Но мы видим сейчас такое уникальное время, когда сформировано новое спецподразделение "Рысь". Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Беларуси

Основные задачи "Рыси"

Основными задачами нового спецназа "Рысь" стала борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. А еще оказание содействия пограничникам в районах, где такая помощь нужна. И, безусловно, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности, в том числе спецоперации по задержанию опасных преступников. А быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высокий уровень профподготовки стали отличительными чертами отряда.

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Рысь" ВВ МВД Беларуси: Мы развиваемся, совершенствуемся как физически, так и в плане боевой подготовки. Приобрели здесь много боевых товарищей, с которыми мы готовы выполнять любые служебные боевые задачи, выдвинуться в любую точку страны и выполнить ее на оценку "отлично".





Как завил министр внутренних дел Беларуси, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на законную власть силовым путем сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из "Алмаза", СОБРа и ОМОНа. Поэтому этим ребятам предстоит много тренировок, чтобы в день Х не ударить в грязь лицом перед своими братьями по оружию.

2023 - год создания подразделений спецназа