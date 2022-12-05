В Беларуси на этой неделе сохранится неустойчивая погода

Снежная и морозная зима ожидается на календаре и в прогнозах на ближайшую неделю. Так, в первой половине недели Беларусь ждет неустойчивый характер погоды, а вот температура воздуха на 2-3 градуса ниже нормы.

Завтра, 6 декабря, в ночные часы - от минус 1 по западу и до минус 13 по востоку страны. Днем - от минус 8 до плюс 2. С четверга немного потеплеет.

При этом на дорогах гололедица, в утренние часы - слабый туман. Особую бдительность следует проявлять автолюбителям, соблюдать дистанцию и скоростной режим.