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В Беларуси на этой неделе тепло, без осадков

В Беларуси осень пока только на календаре. И на этой неделе будет 21-25 тепла, без осадков. В среду и вовсе 27 с плюсом.

К выходным станет свежее: по стране пройдут дожди и будет до 22 градусов.

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