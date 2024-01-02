В Беларуси на одного школьного учителя в среднем приходится 11 учеников, сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональный статистический комитет.

На начало 2023/2024 учебного года в республике насчитывалось 2872 учреждения общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн человек, что на 4,7 тыс. (на 0,4 %) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 103,3 тыс. человек. На одного учителя в среднем приходится 11 учеников, в городских школах - 13 учеников, в сельских - 6 учеников.

Свидетельство об общем базовом образовании получили 101 тыс. выпускников 9-х классов, из них 41,4 % продолжили обучение в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования.

Аттестат об общем среднем образовании в 2023 году получили 54 тыс. выпускников школ, из них 86,8 % продолжили обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования.