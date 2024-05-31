3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси на реабилитации и оздоровлении находятся дети из Донбасса - как проходят белорусские каникулы
Беларусь и душевное тепло ее граждан уже давно стали поддержкой и опорой для детишек, которые, к сожалению, вынуждены жить в условиях войны, обстрелов и бомбежек. Не первый раз наша страна принимает детей Донбасса.
Вот уже вторую неделю группа из общественного объединения "Дельфины" в составе 20 человек проходит оздоровление в Острошицком Городке на базе Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Многие ребята не в первый раз в нашей стране. Занимаются паралимпийским спортом, у некоторых из них уже имеются разряды, призовые места, победы и награды в соревнованиях на территориях союзного пространства. Осуществить это удалось в том числе при поддержке фонда Алексея Талая. К слову, после прохождения реабилитации в центре у детей заметна положительная динамика по многим показателям здоровья - это отмечают не только медики, но и родители. Этот отдых не стал исключением. Самой младшей девочке Вере в этой группе шесть лет.
Белорусские каникулы для этой группы из Донбасса закончатся уже завтра - в первый день лета. А сегодня душевный концерт и приятные подарки от гостей. На встречу с ребятами приглашены также представители центра подготовки кадров МВД.
Благотворительный фонд Алексея Талая помогает детям из Донбасса уже не первый год. Для многих ребят поездка в Беларусь - это не просто возможность получить необходимое лечение, но и отдохнуть и хотя бы на время обрести спокойствие. Кроме того, фонд регулярно оказывает гуманитарную помощь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов