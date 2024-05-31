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В Беларуси на реабилитации и оздоровлении находятся дети из Донбасса - как проходят белорусские каникулы

Беларусь и душевное тепло ее граждан уже давно стали поддержкой и опорой для детишек, которые, к сожалению, вынуждены жить в условиях войны, обстрелов и бомбежек. Не первый раз наша страна принимает детей Донбасса.

Вот уже вторую неделю группа из общественного объединения "Дельфины" в составе 20 человек проходит оздоровление в Острошицком Городке на базе Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Многие ребята не в первый раз в нашей стране. Занимаются паралимпийским спортом, у некоторых из них уже имеются разряды, призовые места, победы и награды в соревнованиях на территориях союзного пространства. Осуществить это удалось в том числе при поддержке фонда Алексея Талая. К слову, после прохождения реабилитации в центре у детей заметна положительная динамика по многим показателям здоровья - это отмечают не только медики, но и родители. Этот отдых не стал исключением. Самой младшей девочке Вере в этой группе шесть лет.

Белорусские каникулы для этой группы из Донбасса закончатся уже завтра - в первый день лета. А сегодня душевный концерт и приятные подарки от гостей. На встречу с ребятами приглашены также представители центра подготовки кадров МВД.

Благотворительный фонд Алексея Талая помогает детям из Донбасса уже не первый год. Для многих ребят поездка в Беларусь - это не просто возможность получить необходимое лечение, но и отдохнуть и хотя бы на время обрести спокойствие. Кроме того, фонд регулярно оказывает гуманитарную помощь.

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