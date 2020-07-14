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В Беларуси выздоровели 55 799 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 65 тысяч 269 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведен миллион 144 тысячи 696 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.


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