В Беларуси выздоровели 55 799 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 65 тысяч 269 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведен миллион 144 тысячи 696 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.





