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В Беларуси на сегодня выздоровели 77 220 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 77 220 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 83 534 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено свыше 2 миллионов исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 896 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

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