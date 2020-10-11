В Беларуси на сегодня выздоровели 77 220 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 77 220 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 83 534 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено свыше 2 миллионов исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 896 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.



