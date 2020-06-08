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В Беларуси выздоровели 23 880 человек с подтвержденным коронавирусом

Всего с начала эпидемии этот диагноз поставили 49 453 пациентам. В лабораториях обработаны почти 633 000 тестов. Умерли 276 пациентов за весь период распространения COVID-19. У них был также ряд хронических заболеваний.

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