В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с диагнозом COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 644 160 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.