В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19

В Беларуси на сегодня, по данным Минздрава, выздоровели и выписаны 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 1 миллиона 792 тысяч исследований. Умерли 807 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.