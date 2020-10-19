ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 80 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

Зарегистрированы 88 290 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено свыше 2 миллионов 235 тысяч исследований. Умерли 933 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все