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В Беларуси выздоровели 78 218 пациентов ранее подтвержденым диагнозом COVID-19

Согласно данным Минздрава, в Беларуси на сегодняшний день выздоровели 78 218 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 2 118 816 тестов. Зарегистрировано 85 121 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 911 пациентов с хроническими заболеваниями, у которых также был обнаружен коронавирус.

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