В Беларуси выздоровели 78 218 пациентов ранее подтвержденым диагнозом COVID-19

Согласно данным Минздрава, в Беларуси на сегодняшний день выздоровели 78 218 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 2 118 816 тестов. Зарегистрировано 85 121 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 911 пациентов с хроническими заболеваниями, у которых также был обнаружен коронавирус.