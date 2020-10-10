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В Беларуси на сегодняшний день выздоровели и выписаны 76 983 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19

Зарегистрированы 83 тысячи 23 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 миллиона 48 тысяч 355 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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